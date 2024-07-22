Москва, 22 июля, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Образумить европейцев могут только военные успехи России. Такое мнение 22 июля корреспонденту ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о том, что на Западе готовятся к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем предполагают многие на Востоке, в РФ и в Сербии. Однако на данный момент там всё ещё не готовы к столкновению.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Сербии Александар Вучич

Трухачёв отметил, что Вучич периодически делает подобные заявления, особенно когда Евросоюз и НАТО требуют от него присоединиться к антироссийским санкциям. Сейчас он сделал это заявление после того, как в Белграде побывал канцлер ФРГ Олаф Шольц, пояснил политолог.

Он добавил, что Сербия является важнейшим партнёром Венгрии и Китая, поэтому Вучичу также важно противопоставить воинственной Европе миротворцев — премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Это заявление является дополнительным оправданием того, что Сербия не присоединяется к санкциям, потому что не хочет участвовать в конфликте. Однако Вучич не имеет прямого доступа к тем, кто принимает решение о подготовке боевых действий. Но, безусловно, Европа готовится к войне, о чём свидетельствуют заявления и действия руководства ЕС и европейских стран. Также известно, что пока Европа не готова вступить в прямой конфликт с Россией. Во всех доктринальных документах Евросоюза Россия обозначена как главная угроза. В этой ситуации России необходимо вооружаться, искать союзников за пределами коллективного Запада, искать в Европе политиков, которые не хотят войны, заниматься мягкой силой в мире и Европе. Образумить европейцев могут только военные успехи России. Пока Россия не освободит Харьков и Запорожье, Евросоюз и Европа будут считать, что Россию можно победить», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что Запад готовится к глобальной войне, которая может включать в себя конфликт с Россией. Однако более вероятным сценарием он считает столкновение с Китаем, поскольку Юго-Восточная Азия сейчас является центром мировой экономики, промышленности и финансов.

«В прошлом Запад успешно преодолевал свои кризисы через глобальные войны. Однако в предыдущих конфликтах ни одна из сторон не обладала ядерным оружием. Сейчас многие страны имеют этот вид вооружения, поэтому подготовка к войне осложняется необходимостью обеспечить технологическое превосходство над противником. Ни одна из сторон пока не может гарантировать себе полное преимущество в технологиях», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россию во главе с президентом Владимиром Путиным победить невозможно, «только если с Путиным что-то произойдёт». Он припомнил, что неоднократно скандинавские и другие страны Запада предлагали разделить территорию и ресурсы России. Вучич акцентировал, что в этом случае нужно победить РФ, но желающих биться на Западе не найдётся.

Владимир Путин 14 июня назвал бредом разговоры о возможном нападении страны на Европу, отметив, что подобные заявления служат лишь оправданием гонки вооружений.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность РФ, то мгновенно получат адекватный ответ.

О якобы существующей для европейских стран «угрозе» со стороны России заявляли сразу несколько западных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и занимавшего тогда пост министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Tagesspiegel призвал увеличить военный бюджет страны. Свою инициативу он объяснил якобы существующей угрозой со стороны России.

Писториус ранее отмечал, что Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году, а его подчинённые анонсировали создание усиленного резерва вооружённых сил страны. Также власти Германии разработали план на случай войны с Россией.

Комментируя слова президента Сербии Александра Вучича об активной подготовке Запада к войне с Россией, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает продвигать свою инфраструктуру к российским границам, что представляет опасность для России. Песков уточнил, что НАТО является конфронтационно настроенным и созданным под задачи конфронтации блоком, который выполняет свои функции.