Москва, 14 июня, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Разговоры о возможном нападении России на Европу не соответствуют действительности, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

РИА Новости/Алексей Майшев

Он назвал подобные заявления домыслами.

«Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Это абсолютный бред, служащий для обоснования гонки вооружений», — отметил глава государства.

Он добавил, что сейчас отношения России с рядом европейских государств деградировали, притом не по вине Москвы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895507" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее ряд европейских политиков заявлял о подготовке Европы к возможному вооружённому конфликту с Россией. Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Россией и Европой в скором времени может вспыхнуть война. При этом Макрон отметил, что конфликта якобы можно избежать, если усилить поддержку Киева. Французский лидер также призвал к укреплению обороны Европы.

О возможной угрозе для западных стран 17 апреля заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК призвала организацию разрабатывать и производить следующее поколение военной техники, способной обеспечить победу в боевых действиях.

4 апреля глава минобороны Великобритании Грант Шэппс призвал страны НАТО задуматься о будущем альянса, потому что мир якобы вступил из послевоенного в предвоенный период. По мнению министра, угроза для НАТО якобы исходит от России, Ирана, Китая и КНДР, а для её сдерживания альянсу стоит продолжать оказывать помощь Киеву и увеличивать военные расходы.

Президент России Путин ранее заявлял, что российская сторона не собирается воевать с НАТО. Он отметил, что расходы некоторых стран на оборону в 2022 году составили почти половину бюджета, в то время как у России он был равен 3,5 процента. Глава государства неоднократно подчёркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами альянса. Россия не имеет ни к кому территориальных претензий и готова развивать сотрудничество, отметил Путин. При этом именно НАТО наращивает активность у российских границ и продолжает накачивать Киев оружием, приводя ситуацию к эскалации, добавил президент.

У России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса, заявила 6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой. Это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель, добавила дипломат.