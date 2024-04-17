Брюссель, 17 апреля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Непосредственной угрозы войны для Европы сейчас не существует, однако она не является невозможной, и континенту нужно готовиться к ней. Об этом 17 апреля заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции в Брюсселе по вопросам обороны и безопасности.

imago-images.de / Global Look Press Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

«Вероятно, сейчас и нет непосредственной угрозы войны, но нельзя сказать, что она невозможна. Мы должны быть готовы к такому», — сказала она.

По словам главы ЕК, Европе нужно готовиться к конфликту путём реформирования и перестройки армий стран — членов Евросоюза.

Фон дер Ляйен также призвала организацию разрабатывать и производить следующее поколение военной техники, способной обеспечить победу в боевых действиях.

«Это означает необходимость ускорения нашего оборонно-промышленного потенциала в ближайшие пять лет… Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить в Европе», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля глава минобороны Великобритании Грант Шэппс призвал страны НАТО задуматься о будущем альянса, потому что мир якобы вступил из послевоенного в предвоенный период. По его утверждению, угроза для НАТО якобы исходит от России, Ирана, Китая и КНДР, а для её сдерживания альянсу стоит продолжать оказывать помощь Киеву и увеличивать военные расходы.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 1 апреля заявил, что отношения России и НАТО можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Он отметил, что в утверждённой в 2022 году стратегической концепции альянса Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой», а потому блок в ближайшие десять лет намерен исходить из этой агрессивно-конфронтационной логики.

Президент Владимир Путин 27 марта 2024 года назвал бредом звучащие на Западе заявления о якобы имеющихся у России планах нападения на Европу. Глава государства добавил, что в западных странах распространяют такие слухи для запугивания населения и выбивания таким образом из него денег.