Берлин, 6 июня, 2024, 23:24 — ИА Регнум. В Германии разработали действия для населения на случай военного конфликта с Россией. Соответствующий план под названием «Рамочная директива по общей обороне» опубликовала немецкая газета Bild.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Планом предусматривается переброска войск НАТО на восточный фланг, эвакуация ряда регионов, переход компаний к производству товаров, предназначенных для оборонных целей, подготовка больниц к наплыву большого количества пациентов, засекреченное размещение продуктов на специальных складах.

В случае угрозы одновременного нападения в нескольких местах страны немцев предупредили о готовности самостоятельно справляться с трудностями. В качестве бомбоубежищ гражданам Германии посоветовали использовать станции метро, подвалы зданий и подземные парковки.

Во время войны Бундестаг продолжит свою работу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости подготовить Германию к войне с Россией. Непременным условием повышения боеспособности армии страны он назвал возвращение воинской повинности. Центральное значение имеют кадры, техника и финансы, уточнил глава немецкого оборонного ведомства. По словам Писториуса, Россия давно «перешла на военную экономику» и продолжает вооружаться. На этом фоне Запад должен продолжать военную помощь Киеву, поскольку победа России «обойдётся дороже, чем нынешняя поддержка Украины», отметил министр.

Президент России Владимир Путин 5 июня в ходе беседы с главами мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме не исключил, что отношения между Россией и ФРГ могут окончательно разрушиться из-за поставок Германией Украине ракет. По словам главы государства, появление первых немецких танков в зоне спецоперации вызвало «моральный и этический шок» в РФ. При этом отношение к Германии в России всегда было хорошим, отметил Путин.