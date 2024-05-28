Дрезден, Германия, 28 мая, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Между Россией и Европой в скором времени может вспыхнуть война. С таким утверждением выступил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе официального визита в Германию, его слова 27 мая процитировала немецкая газета Tagesspiegel.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Россия может быть здесь (в Европе. — Прим. ред.) завтра или послезавтра», — заявил он во время выступления в Дрездене.

При этом Макрон отметил, что конфликта якобы можно избежать, если усилить поддержку Киева. Французский лидер также призвал к укреплению обороны Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится избегать прямого столкновения с Россией из-за украинского конфликта. По его словам, блок не будет одной из сторон конфликта на Украине и не направит туда свои войска.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26 мая отметил, что именно действия Запада способствуют риску начала третьей мировой войны. Он указал, что странам Европы стоит взять ситуацию в свои руки, оказать воздействие на Брюссель и не позволить наблюдающемуся там «военному психозу» повлиять на ситуацию в мире.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 мая заявил, что всё более воинственные заявления Запада могут привести к «незаметному» пересечению последней грани, которая отделяет мир от полномасштабного конфликта. Глава МИД уточнил, что западные политики не могут добиться ослабления или расчленения России другими методами, а потому переходят ко всё новым ступеням эскалации, за их действиями стоит безысходность.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российская сторона не собирается воевать с НАТО, это просто бред. Он также неоднократно подчёркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами альянса. При этом именно НАТО наращивает активность у российских границ и продолжает накачивать Киев оружием, приводя ситуацию к эскалации.