Лондон, 4 апреля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Государствам — членам НАТО пора задуматься о будущем альянса, так как мир якобы вступил из послевоенного в предвоенный период. Об этом 3 апреля написал министр обороны Великобритании Грант Шэппс в авторской статье для газеты The Daily Telegraph.

EPA/ТАСС Министр обороны Великобритании Грант Шэппс

Как напомнил Шэппс, страны — члены НАТО десять лет назад договорились тратить по 2% ВВП на оборонные расходы для укрепления обороны альянса, однако некоторые до сих пор этого не делают.

«В этот день мы обязаны вновь безотлагательно задуматься о будущем альянса. Мы вошли в предвоенный период из послевоенного», — отметил он.

По утверждению главы минобороны Британии, угроза для военно-политического блока якобы исходит от России, Ирана, Китая и КНДР, и для её сдерживания Шэппс предложил продолжать оказание помощи Киеву, а также наращивать военные расходы и инвестиции в оборонный сектор для производства вооружений и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что вся политика НАТО строится на интересах США, которые используют блок для сохранения своего вооружённого присутствия в Европе и демонстрации своей незаменимости в вопросе обеспечения безопасности в регионе. Он подчеркнул, что альянс не гнушается использовать и террористические организации для достижения своих целей.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 1 апреля отметил, что агрессивная политика НАТО по отношению к Москве угрожает полной деградацией военно-политической обстановки в Европе. Дипломат подчеркнул, что такая ситуация не может продолжаться долго.

Позднее в этот же день Гаврилов охарактеризовал отношения России со странами альянса как «более чем холодную войну». Он напомнил, что во времена последней все заявления НАТО начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и стран Варшавского договора, уточнив, что сегодня подобная риторика в альянсе снова преобладает.