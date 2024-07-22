Москва, 22 июля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. НАТО продолжает продвигать свою инфраструктуру к российским границам, что представляет опасность для России. Об этом 22 июля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича об активной подготовке Запада к войне с Россией.

Mindaugas Kulbis/AP/TASS

«Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность», — сказал он.

Песков уточнил, что НАТО является конфронтационно настроенным и созданным под задачи конфронтации блоком, который выполняет свои функции.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 июля Вучич заявил, что западные страны готовятся к прямому вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем считают на Востоке, в Москве и в Сербии. Сербский лидер уточнил, что пока Запад не готов к такому конфликту.

Ранее официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла рассказала, что более 500 тыс. военных альянса пребывают в состоянии повышенной готовности. Она уточнила, что руководство блока ввело в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времён холодной войны.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля заявил, что НАТО уже готовится к возможным боевым действиям с армией России. По его словам, победа Москвы в украинском конфликте приблизит потенциальное столкновение России с НАТО.

Российские официальные лица неоднократно указывали на то, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что у России и альянса нет территориальных претензий друг к другу. Глава государства также отмечал, что полномасштабный конфликт между РФ и альянсом поставит мир на грань третьей мировой войны.