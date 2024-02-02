Москва, 2 февраля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность РФ, то мгновенно получат адекватный ответ, заявил 2 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ. Это будет означать только одно — большую войну, от которой НАТО уже не отвертится», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Комментируя начало крупнейших учений НАТО, заместитель председателя Совета безопасности также назвал эти манёвры «конвульсией дряблых западных мускулов», которая призвана предупредить Россию. Если одна из стран НАТО предоставит ВСУ свои аэродромы или направит войска на Украину, то станет законной целью России, добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель НАТО Дилан Уайт 24 января объявил о начале проведения 31 января учений Steadfast Defender — 2024. Манёвры планируется проводить до мая 2024 года. По легенде учений, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока.

Манёвры планируется проводить на территориях от Румынии до Норвегии. В них будут участвовать 90 тыс. военных из 31 страны НАТО и Швеции. В ходе манёвров будут отрабатываться приведение войск в боевую готовность, подготовка и оперативная переброска подразделений. Это будут самые масштабные учения НАТО после завершения Холодной войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Москве не питают иллюзий по поводу того, против кого именно нацелены эти учения. Россия считает манёвры угрозой своей безопасности, заявил он.

Планы НАТО провести у границ России масштабные учения являются откровенной провокацией и несут угрозу для Европы, отмечала в свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.