Берлин, 9 июня, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Минобороны Германии работает над созданием усиленного резерва Вооружённых сил (Бундесвера). Об этом сообщил генерал-лейтенант, заместитель генерального инспектора Бундесвера Александр Хоппе.

«Я убеждён, что мы должны адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать Бундесвер в выполнении задач национальной обороны и обороны альянса», — приводит слова Хоппе немецкого агентство DPA.

Согласно плану военного руководства ФРГ, в будущем резерв базового назначения будет состоять из 60 тыс. мужчин и женщин. В это же время военное ведомство Германии изучает долю населения, которое можно будет призвать на службу в случае обороны страны, отмечается в материале. Агентство уточняет, что потенциальный мобилизационный ресурс, Германии (люди, имеющие опыт службы в армии) составляет около 800 тысяч человек. Однако это цифра сокращается, так как обязательный призыв был отменён 13 лет назад.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая министр обороны Германии Борис Писториусотказался возвращать воинский призыв. Писториус в ходе выступления на закрытом заседании исполнительного комитета Социал-демократической партии Германии (СДПГ) представил ключевые положения своей модели новой военной службы и привлечения в ряды вооружённых сил молодёжи.

По мнению Писториуса, молодых людей нужно убеждать добровольно вступать в ряды вооруженных сил с помощью различных стимулов, в том числе социальных.

Обязательный воинский призыв в ФРГ отменили в 2011 году, после чего последовал переход к профессиональной армии. При этом в Германии всё меньше молодых мужчин соглашаются идти на военную службу, так как доходы в сравнении с гражданским сектором в армии ниже.

В апреле 2024 года Писториус объявил о подписании приказа по глобальной реорганизации немецкой армии. Вооружённые силы будут перестроены таким образом, чтобы быть наилучшим образом подготовленными к обороне в случае войны.

В январе 2024 года Писториус заявил, что странам Запада в течение трёх-пяти ближайших лет необходимо готовиться к возможной войне с Россией. Именно такое время, по мнению военных экспертов, требуется России для подготовки к возможному конфликту, сказал он.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО.