Берлин, 20 июля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Tagesspiegel призвал увеличить военный бюджет страны.

Martin Schutt/dpa/picture-alliance/ТАСС Министр обороны Германии Борис Писториус

Свою инициативу он объяснил якобы существующей угрозой для Германии со стороны России.

«Я по-прежнему выступаю за то, чтобы армия получила деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России», — сказал Писториус.

Он также отметил, что этими своими заявлениями якобы пытается не напугать, а успокоить сограждан.

Как передавало ИА Регнум, ранее о якобы существующей для европейских стран «угрозе» со стороны России заявляли сразу несколько западных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и занимавшего тогда пост министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.

Писториус ранее отмечал, что Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году, а его подчинённые анонсировали создание усиленного резерва вооружённых сил страны. Также власти Германии разработали план на случай войны с Россией.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал бредом разговоры о возможном нападении страны на Европу, отметив, что подобные заявления служат лишь оправданием гонки вооружений. Он добавил, что сейчас отношения России с рядом европейских государств деградировали, притом не по вине Москвы.

У России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса, заявила 6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой, добавила дипломат.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 февраля подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность РФ, то мгновенно получат адекватный ответ.