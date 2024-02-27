Москва, 27 февраля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Заявляя о возможной отправке войск западных стран на Украину, французские политики приучают жителей своей страны к мысли о том, что государства НАТО могут стать прямыми участниками военного конфликта на Украине. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 27 февраля высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление премьер-министра Франции Габриэля Атталя, который, как и президент Франции Эммануэль Макрон, не исключил отправку войск на Украину.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хотя заявление Атталя прозвучало в предположительном варианте, тем не менее можно считать, что сегодня уже не только на экспертном уровне, но и на уровне высшего руководства стран Евросоюза начинают приучать жителей своих стран к тому, что страны НАТО, европейские страны могут стать не косвенными, а прямыми участниками военного конфликта на Украине», — отметил парламентарий, добавив, что, скорее всего, люди, которые делают подобные заявления. плохо изучали историю.

Он напомнил о событиях 1918–1919 годов, когда французские политики заявляли о своих интересах на территории Украины, в Крыму и в других частях России. Он также напомнил, что наряду с легендарными французскими лётчиками из эскадрильи «Нормандия-Неман», которые совместно с Советским Союзом боролись с фашистской Германией, были и французы, принимавшие участие в военных действиях на стороне гитлеровской Германии.

«Мы знаем, чем всё это закончилось. Если политики считают, что сложилась какая-то принципиально новая ситуация и они могут более уверенно бряцать оружием в отношении России, то пусть они повнимательнее осмотрятся вокруг и увидят, как устроен современный мир», — отметил депутат.

Ранее, когда французские политики вынашивали свои агрессивные замыслы в отношении Российской Империи и Советского Союза, закончившиеся полным провалом, всё это происходило в условиях, когда Франция была центром колониальной империи. Когда вся мировая политика крутилась вокруг Европы и весь остальной мир был молчаливым мировым большинством, которое не могло влиять на политику из-за того, что это были подконтрольные Западу колониальные и полуколониальные территории, отметил эксперт.

«Затем во второй половине прошлого столетия наступили новые времена. Благодаря поддержке Советского Союза колониальный мир рухнул. И сегодня страны, которые получили тогда независимость, видят, что возникают угрозы этой независимости, и хотят эту независимость отстоять. Они готовы противостоять новым колониалистам XXI века», — подчеркнул Новиков.

Он добавил, что поэтому сегодня в арабском мире, на Дальнем востоке, в Африке и Латинской Америке не готовы идти в фарватере политики Вашингтона.

«Даже те страны, которые в былые времена считались надёжными союзниками США в борьбе с Советским Союзом, сегодня не только не готовы враждовать с Россией, они устанавливают с ней более тесные взаимоотношения», — уточнил депутат.

Поэтому в условиях такого мира представителям Франции, как и представителям любой другой западной страны, грозить кому-то применением военной силы — это не просто недальновидно, это откровенно глупо, не говоря уже о том, что это противоречит любому контексту равноправных, нормальных, добрососедских, мирных и конструктивных взаимоотношений.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что Франция и другие страны ЕС могут отправить своих военных в зону украинского конфликта.

Ранее о возможной отправке войск ЕС на Украину заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, этот вопрос обсуждался на парижской конференции, посвящённой поддержке Киева, но консенсус достигнут не был.

По окончании конференции по поддержке Киева в Париже президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны — члены НАТО не пришли к единому мнению по поводу возможности отправить своих военных на Украину. Он отметил, что при обсуждении темы отправки солдат на Украину шла «самая жаркая дискуссия». По словам польского президента, страны решают, какую конкретно помощь они предоставят Украине.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РФ не раз предупреждала страны НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против России на Украине. По словам дипломата, Североатлантический альянс Украину «использует как таран против России».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ажиотаж вокруг обсуждения возможности отправки сил НАТО на Украину связан с отсутствием успехов у ВСУ и западных стран, предоставляющих военную помощь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что в случае отправки военных на Украину станет неизбежным прямой военный конфликт между НАТО и Россией. Песков добавил, что и страны НАТО должны оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчёт, а также задаться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран.

Французский политик, лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал сограждан выйти на акцию протеста после заявления президента страны Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран Евросоюза на Украину. Ранее Филиппо отмечал, что разговоры об отправке западных войск на Украину — сумасшествие.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон, делая заявления о возможной отправке войск стран ЕС и НАТО на Украину, не понимает, что говорит, и то же самое можно сказать о его подчинённых.

Всего месяц назад, в январе 2024 года, глава МИД Франции Стефан Сежурне утверждал, что официальный Париж не вовлечён в рекрутирование наёмников для Киева, и называл такие предположения «российской пропагандой», напомнила Захарова.

При этом не исключён вариант, что Макрон решил организовать дивизию для обороны бункера главы киевского режима Владимира Зеленского, воспользовавшись опытом французской дивизии СС «Шарлемань», которая защищала бункер Адольфа Гитлера, отметила представитель МИД.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что страна не находится в состоянии войны с Россией и не поддерживает отправку своих войск на Украину.

Агентство Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщило, что страна не планирует широкомасштабной отправки войск на Украину.

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия не будет направлять своих солдат на Украину.

Об отсутствии подобных планов у страны заявил также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС и НАТО не будут отравлять своих военных в зону украинского конфликта, у них общее мнение на этот счёт.