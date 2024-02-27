Париж, 27 февраля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Франция и другие страны ЕС могут отправить своих военных в зону украинского конфликта, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее о возможной отправке войск ЕС на Украину заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, этот вопрос обсуждался на парижской конференции, посвящённой поддержке Киева, но консенсус достигнут не был.

«Нельзя ничего исключать в конфликте, который идёт… у дверей Европейского союза», — ответил Атталь на вопрос о том, может ли Париж направить войска на Украину.

Он также подчеркнул, что Франция не сможет смириться с возможностью победы России в конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон по итогам неформальной встречи с европейскими лидерами в Париже заявил, что в ЕС создаётся «девятая коалиция для глубоких ударов». Речь идёт о поставках Украине ракет среднего и дальнего действия. Французский президент подчеркнул, что для стабильности и безопасности в Европе необходимо поражение России в конфликте.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после парижского саммита признался, что удивлён его атмосферой. По его словам, на встрече не прозвучало ни одного слова о мире. Напротив, участники говорили о поддержании конфликта любой ценой.

В России не раз заявляли, что поставки вооружений Украине — это игра с огнём. Такая «помощь» мешает урегулированию, напрямую вовлекает в конфликт государства НАТО. В Кремле подчёркивали, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.