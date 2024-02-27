Лондон, 27 февраля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Британия не планирует широкомасштабной отправки войск на Украину. Об этом 27 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака.

AFLO C/Global Look Press

«У нас нет каких-либо планов, предполагающих крупномасштабное развёртывание сверх того небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся в стране, оказывая поддержку ВСУ», — приводит агентство его слова.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ажиотаж вокруг обсуждения возможности отправки сил НАТО на Украину связан с отсутствием успехов у ВСУ и западных стран, предоставляющих военную помощь.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал в Париж на срочную встречу по Украине лидеров примерно 20 западных стран. После конференции он заявил, что участники обсуждали возможность отправки войск в зону конфликта, но к консенсусу пока не пришли.

Об отсутствии подобных планов у своих стран заявили премьер-министры Словакии, Чехии, Польши и Швеции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что в случае отправки военных на Украину станет неизбежным прямой военный конфликт между НАТО и Россией.