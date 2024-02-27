Москва, 27 февраля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил 27 февраля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Aventurier Patrick/ABACA/ТАСС

«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем», — сказал он, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что руководители стран Евросоюза обсудили тему возможной отправки своих военных на Украину.

Песков добавил, что и страны НАТО должны так же оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчёт, а также задаться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее французский лидер после конференции по поддержке Украины в Париже сообщил, что участники конференции много говорили в свободной форме об отправке войск на Украину, однако общего мнения пока нет. При этом Макрон подчеркнул, что Россия не должна выйти из конфликта победителем.

В ходе этой же пресс-конференции Макрон объявил о создании девятой по счёту коалиции в ЕС для поставок вооружения Украине. Новая коалиция, по его словам, займётся снабжением ВСУ ракетами среднего и дальнего действия.

Президент Франции отметил также, что поставки боеприпасов остаются приоритетным направлением помощи Украине. Европейские союзники Киева хотят не только использовать все свои запасы, но и определить, какие из третьих стран могут поставить Украине разные категории снарядов.

Заявления Макрона могут привести к втягиванию Франции в прямое противостояние с Россией, отметил французский политик Флориан Филиппо. На саммите в Париже не было сказано ни слова о мире, там царила военная атмосфера, заявил в свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ранее отмечавший, что страны ЕС движутся к «худшему из возможных» решений по Украине.

Такого же мнения придерживается и член Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, президент Франции показал намерение Запада, развязавшего конфликт на Украине, продлить его эскалацию, в ещё большей степени вмешиваться в этот конфликт.