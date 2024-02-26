Вена, 26 февраля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РФ не раз предупреждала страны НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против России на Украине. Об этом он сообщил «РИА Новости».

РИА Новости

По словам дипломата, Североатлантический альянс Украину «использует как таран против России».

«Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые», — предупредил Гаврилов.

Как сообщало ИА Регнум, сенатор Совфеда Григорий Карасин предупредил о рисках перехода украинского конфликта в новое качество, если слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможности отправки западных военных на Украину окажутся правдой.

Премьер Фицо ранее заявил, что руководители ряда стран ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе «двусторонних договорённостей» с киевским режимом. При этом отверг отправку военных Словакии на Украину.

В январе 2024 года бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США и бывший советник главы Госдепа Мэтью Брайза заявил, что некоторые страны — члены НАТО могут отправить на Украину свои войска, но не под эгидой альянса.