Италия выступила против отправки войск на Украину
Глава МИД Италии: мы не воюем с РФ и не поддерживаем отправку войск на Украину
Рим, 27 февраля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Италия не находится в состоянии войны с Россией и не поддерживает отправку своих войск на Украину. Об этом 27 февраля заявил министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни.
«Мы не в состоянии войны с Россией, мы защищаем Украину, и я лично против направления итальянских войск сражаться на Украине», — приводит его слова агентство ANSA.
Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ажиотаж вокруг обсуждения возможности отправки сил НАТО на Украину связан с отсутствием успехов у ВСУ и западных стран, предоставляющих военную помощь.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал в Париж на срочную встречу по Украине лидеров примерно 20 западных стран. После конференции он заявил, что участники обсуждали возможность отправки войск в зону конфликта, но к консенсусу пока не пришли.
После этого стало известно, что Британия не планирует широкомасштабной отправки войск на Украину сверх того небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся в стране. Об отсутствии подобных планов у своих стран заявили и премьер-министры Словакии, Чехии, Польши и Швеции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки военных на Украину станет неизбежным прямой военный конфликт между НАТО и Россией.