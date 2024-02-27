Рим, 27 февраля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Италия не находится в состоянии войны с Россией и не поддерживает отправку своих войск на Украину. Об этом 27 февраля заявил министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни.

Global Look Press/Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com

«Мы не в состоянии войны с Россией, мы защищаем Украину, и я лично против направления итальянских войск сражаться на Украине», — приводит его слова агентство ANSA.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ажиотаж вокруг обсуждения возможности отправки сил НАТО на Украину связан с отсутствием успехов у ВСУ и западных стран, предоставляющих военную помощь.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал в Париж на срочную встречу по Украине лидеров примерно 20 западных стран. После конференции он заявил, что участники обсуждали возможность отправки войск в зону конфликта, но к консенсусу пока не пришли.

После этого стало известно, что Британия не планирует широкомасштабной отправки войск на Украину сверх того небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся в стране. Об отсутствии подобных планов у своих стран заявили и премьер-министры Словакии, Чехии, Польши и Швеции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки военных на Украину станет неизбежным прямой военный конфликт между НАТО и Россией.