Москва, 27 февраля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, делая заявления о возможной отправке войск стран ЕС и НАТО на Украину, не понимает, что говорит, и то же самое можно сказать о его подчинённых, заявила 27 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Bundesarchiv Фюрербункер

Всего месяц назад, в январе 2024 года, глава МИД Франции Стефан Сежурне утверждал, что официальный Париж не вовлечён в рекрутирование наёмников для Киева, и называл такие предположения «российской пропагандой», напомнила Захарова.

При этом не исключён вариант, что Макрон решил организовать дивизию для обороны бункера главы киевского режима Владимира Зеленского, воспользовавшись опытом французской дивизии СС «Шарлемань», которая защищала бункер Адольфа Гитлера, отметила представитель МИД.

«В апреле 1945 года Берлин обороняли французская дивизия СС «Шарлемань» («Карл Великий») и ряд других. Защищали они и непосредственно «Фюрербункер» — бункер Гитлера. Они были одними из последних, кого в Третьем рейхе наградили нацистскими орденами Рыцарского креста. Французские эсэсовцы из «Шарлемань» стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии. Эммануэль, Вы решили организовать дивизию «Шарлемань II» (Charlemagne deux) для обороны бункера Зеленского?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. При этом руководители ряда стран ЕС, в том числе Словакии, Польши, Чехии и Швеции, отметили, что у них нет таких планов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сказал, что альянс не намерен отправлять войска на Украину, с аналогичным заявлением выступил и канцлер Германии Олаф Шольц. В свою очередь советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк положительно оценил слова Макрона.

В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Страны НАТО должны отдавать себе в этом отчёт, а также задаться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран, сказал Песков.

Заявления Макрона могут привести к втягиванию Франции в прямое противостояние с Россией, отметил французский политик Флориан Филиппо. Слова Макрона стали следствием «недержания речи», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Президент Франции своими заявлениями в отношении России и конфликта на территории Украины сделал новый шаг к развязыванию мировой войны, сказал в свою очередь член Совета Федерации Сергей Цеков.