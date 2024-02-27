Париж, 27 февраля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Французский политик, лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал сограждан выйти на акцию протеста после заявления президента страны Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран Евросоюза на Украину.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все силы мира должны объединиться, чтобы помешать Макрону в его воинственном безумии. Акция за мир в субботу 2 марта в 15 часов в Париже: участвуем!» — призвал он французов в соцсети Х.

Ранее в этой же социальной сети Филиппо написал, что разговоры об отправке западных войск на Украину — сумасшествие.

«Абсолютное сумасшествие. Очевидно, что это было бы войной с Россией, третьей мировой войной», — заявил он.

Филиппо добавил, что подобные решения не могут приниматься без одобрения парламента страны. Также он потребовал выхода Франции из НАТО и мирного разрешения украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Франция станет участником конфликта на Украине, если отправит туда свои войска, а перспектива войны против России является безумием.

Он назвал безответственным актом «воинственную словесную эскалацию» одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы.

Ранее о возможной отправке войск стран Евросоюза на Украину заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он рассказал, что этот вопрос обсуждался на парижской конференции, которая была посвящена поддержке Киева. Однако, с его слов, лидерам западных стран не удалось прийти к единому мнению.

Позже о возможности ввода на Украину войск государств — членов ЕС сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на неформальной парижской конференции говорилось о поддержании конфликта на Украине любой ценой, о том, чтобы он продолжался. Он отметил, что о мире не было сказано ни слова.

Также Фицо после заседания правительства и Совета безопасности заявил, что Словакия не будет отправлять своих военных на Украину.