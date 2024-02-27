Москва, 27 февраля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Ажиотаж вокруг обсуждения возможности отправки сил НАТО на Украину связан с отсутствием успехов у ВСУ и западных стран, предоставляющих военную помощь. Об этом 27 февраля заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

DPA/TASS

«Дело в отсутствии каких-то зримых результатов в наращивании помощи Украине в виде поставок боеприпасов, вооружений. По этому поводу, кстати сказать, регулярно, чуть ли не ежедневно украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон созвал в Париж на срочную встречу по Украине лидеров примерно 20 западных стран. После конференции он заявил, что участники обсуждали возможность отправки войск в зону конфликта, но к консенсусу пока не пришли.

Об отсутствии подобных планов у своих стран заявили премьер-министры Словакии, Чехии, Польши и Швеции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что в случае отправки военных на Украину станет неизбежным прямой военный конфликт между НАТО и Россией.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, отправка военных на Украину не входит в планы альянса, а Киев получает беспрецедентную поддержку со стороны государств военного блока.