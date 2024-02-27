Братислава, 27 февраля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Неформальный парижский саммит по Украине прошёл в военной атмосфере, на нём не было сказано ни слова о мире. Об этом премьер Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях по итогам саммита.

AP/TASS Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

По его словам, на встрече говорилось о поддержании конфликта любой ценой, о том, чтобы он продолжался.

«Я был очень удивлён, что не было ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире», — признался Фицо.

Словацкий премьер отметил, что одни страны заявили о готовности отправить своих военных на Украину, другие сообщили, что эту идею нужно обдумать. Есть и те, кто категорически отвергает такую возможность, в их число входит и Словакия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал в Париж на срочную встречу по Украине лидеров примерно 20 западных стран. После конференции он заявил, что участники обсуждали возможность отправки войск в зону конфликта, но к консенсусу пока не пришли.

Фицо 26 февраля после заседания правительства и Совета безопасности заявил, что Словакия не будет отправлять своих военных на Украину.