Париж, 27 февраля, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО не пришли к единому мнению по поводу возможности отправить своих военных на Украину, заявил 26 февраля журналистам по окончании конференции по поддержке Киева в Париже президент Польши Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Он отметил, что при обсуждении темы отправки солдат на Украину шла «самая жаркая дискуссия».

«Здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу. Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет», — сказал Дуда.

По словам польского президента, страны решают, какую конкретно помощь они предоставят Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что главы ряда стран ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе «двусторонних договорённостей» с киевским режимом.

РФ не раз предупреждала страны НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против России на Украине, напомнил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Североатлантический альянс, по словам дипломата, Украину «использует как таран против России». Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые, добавил он.