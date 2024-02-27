Фрайбург, Германия, 27 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Страны ЕС и НАТО не будут отравлять своих военных в зону украинского конфликта, у них общее мнение на этот счёт, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 27 февраля во время визита в город Фрайбург-им-Брайсгау.

NATO

По его словам, представители западных стран в ходе «хорошей дискуссии» обсудили то, о чём договаривались с самого начала, и решили, что так будет и впредь.

«А именно, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО», — сказал канцлер на пресс-подходе, который транслировал телеканал NTV.

Шольц добавил, что на Западе сложилось «весьма единодушное» мнение и это стало «важным шагом вперёд». Отвечать на вопросы журналистов политик не стал.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что отправка военных на Украину не входит в планы альянса. При этом он подчеркнул, что Киев получает беспрецедентную поддержку со стороны государств НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон созвал в Париж на срочную встречу по Украине лидеров примерно 20 западных стран. По итогам встречи он заявил, что участники обсуждали возможность отправки военных в зону конфликта, но к общему мнению пока не пришли.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на парижском саммите говорилось о поддержании конфликта любой ценой, при этом никаких заявлений о мирном урегулировании не было. Он отметил, что одни страны готовы отправить своих военных на Украину, другие категорически против этой идеи, а третьи считают, что её нужно обдумать.