В онлайн-режиме начался международный саммит, направленный на вопросы борьбы с изменением климата.

Инициатором форума на высшем уровне являются США. Встреча будет проведена в виде видеоконференции.

Своё участие в мероприятии уже подтвердили многие лидеры мировых стран. В числе участников — президент РФ Владимир Путин. Всего в видеоконференции примут участие 40 глав государств, а также генеральные секретари ООН и НАТО и папа Римский Франциск.

Обо всех основных заявлениях и выступлениях на саммите рассказывает ИА REGNUM.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM