Президент России Владимир Путин предложил сократить глобальную эмиссию метана в предстоящие 30 лет в два раза — это может привести к снижению глобальной температуры к 2050 году на 0,18 градуса Цельсия.
Германия планирует к 2038 году уйти от использования угля и перейти к возобновляемым источникам энергии, заявила 22 апреля федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе виртуального саммита по климату.
Об этом: К 2038 году мы хотим убрать уголь из электрификации — Меркель
Путин: следует учитывать все факторы глобального потепления
Путин: углекислый газ держится в атмосфере сотни лет — мало говорить об объёмах эмиссии, нужно говорить о поглощении углекислого газа. Россия вносит колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов.
Путин: не секрет, что ситуация, стимулировавшая глобальное потепление, возникла далеко не вчера.
Путин: создаём также инфраструктуру производства водорода.
Путин: мы намерены и далее наращивать объёмы утилизации попутного газа.
Путин: это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики. В результате 45% энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии.
Путин: по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени сократила выбросы парниковых газов, они уменьшились в два раза.
Путин: вчера у меня было обращение к Федеральному собранию. В числе важнейших была поставлена задача существенно ограничить накопленный объём чистой эмиссии в России к 2050 году.
Ангела Меркель: Германия к 2038 году намеревается полностью отказаться от использования угля в электрогенерации и перейти на возобновляемые источники энергии. В 2020 году 46% всей электрогенерации в Германии было произведено из возобновляемых источников.
Канцлер Германии Ангела Меркель: нам необходимо опираться на инновации в технологиях и на возобновляемые источники энергии.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга: наша реакция на изменение климата больше не является сдерживающим фактором нашей экономики.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: нужно, чтобы все учёные и страны сотрудничали.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: мы приветствуем США в первых рядах борцов с изменением климата.
Китай будет жестко контролировать потребление угля в 2021—2025 годах и начнет сокращать его с 2026 года, заявил глава КНР Си Цзиньпин.
Китай достигнет углеродной нейтральности намного быстрее многих развитых стран, пообещал глава КНР Си Цзиньпин.
Развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата, заявил глава КНР Си Цзиньпин.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди: мы используем солнечные батареи, участвуем в коалициях по борьбе со стихийными бедствиями.