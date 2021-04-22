Москва, , 16:59 — REGNUM Россия готова предоставлять преференции иностранным компаниям, инвестирующим в чистые технологии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 22 апреля на международном саммите по вопросам климата, проходящем в режиме видеоконференции.

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«Россия готова предложить целый набор совместных проектов, даже рассмотреть возможность преференций для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране», — сказал российский лидер.

Напомним, ранее в ходе саммита Владимир Путин призвал все страны к международному сотрудничеству по расчётам и мониторингу всех видов выбросов в атмосферу.

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