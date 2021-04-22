Вашингтон, 22 апреля 2021, 18:35 — REGNUM Бизнес должен увеличить затраты на вложения в борьбу с изменениями климата в развивающихся странах, заявил 22 апреля президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита по климату.
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Комментируя запуск Вашингтоном международного плана финансирования деятельности в связи с изменением климата, Байден сказал:
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