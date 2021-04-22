Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Бизнес должен увеличить затраты на вложения в борьбу с изменениями климата в развивающихся странах, заявил 22 апреля президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита по климату.

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Комментируя запуск Вашингтоном международного плана финансирования деятельности в связи с изменением климата, Байден сказал:

«Это поможет подтолкнуть частный сектор к тому, чтобы вносить более весомый вклад в решение проблем в развивающихся странах, связанных с изменением климата».

«Этот момент требует срочного внимания, благих идей и добрых намерений недостаточно. Нам необходимо обеспечить, чтобы финансовые средства были и государственными и частными».

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