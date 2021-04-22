Эр-Рияд, , 17:01 — REGNUM Саудовская Аравия собирается к 2030 году сократить на 50% использование невозобновляемых источников энергии, заявил 22 апреля король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе виртуального саммита по климату.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин принимает участие в саммите по климату – все новости»

Когда страны сталкиваются с изменениями климата, «не остаётся никаких национальных границ», отметил король.

По его словам, Эр-Рияд уже разрабатывает национальную стратегию, чтобы «на 50% снизить использование невозобновляемых источников энергии» в 2030 году, перейти к «чистым, возобновляемым источникам».

Абдул-Азиз Аль Сауд «50 млрд деревьев мы собираемся посадить в регионе. И существует ещё ряд уникальных инициатив».

Читайте ранее в этом сюжете: Нет вакцины против изменения планеты – Трюдо