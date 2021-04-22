Москва, , 16:37 — REGNUM Россия приглашает все страны к сотрудничеству в мониторинге всех видов вредных выбросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 22 апреля на международном саммите по вопросам климата, проходящем в режиме видеоконференции.

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Российский лидер отметил важность налаживания «широкого и эффективного международного сотрудничества по расчётам и мониторингу объёмов эмиссии всех видов выбросов в атмосферу».

«Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты», — сказал Путин.

Он также призвал активизировать разработку низкоуглеродных технологий для смягчения последствий и адаптации к изменениям климата.

Путин подчеркнул, что российская сторона искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска действенных решений проблемы изменения климата, как и для решения «всех других острых глобальных проблем».