Пекин, , 06:53 — REGNUM Лидеры десятков стран и организаций подтвердили обязательства существенно сократить объём вредных выбросов к 2050 году и призвали к единству для преодоления климатического кризиса, сообщил 23 апреля телеканал CGTN.

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По оценке генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сокращению выбросов на Земле будут способствовать вложения в размере от 18% до 24% от объёма средств, которые страны потратили на борьбу с пандемией COVID-19. При этом триллионы долларов, направленные в науку, медицину и фармацевтику он назвал «займом у будущих поколений».

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил обязательства Китая по ограничению потребления угля и достижению пика выбросов углерода к 2030 году и достижению углеродного баланса к 2060 году.

Президент США Джо Байден пообещал, что в этом десятилетии его страна сократит выбросы парниковых газов «вдвое» по сравнению с уровнем 2005 года. «Мы все должны действовать», — призвал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин в ходе Климатического саммита предложил международному сообществу целый ряд конкретных мер по сохранению климата, которые требуют объединения усилий. В частности, он заявил о готовности предоставлять преференции иностранным компаниям, инвестирующим в чистые технологии.

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