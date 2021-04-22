Брюссель, , 18:53 — REGNUM Частный сектор стран Евросоюза должен больше вкладывать в экологические программы, заявил 22 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе виртуального саммита по климату.

Мишель «Мы решили мобилизовать миллиард долларов на финансирование климатических программ. <…> Мы очень громкий сигнал посылаем нашим странам-участницам. И наш пакет Европейского союза будет содержать €600 млрд на развитие этих [экологических] программ. Вот массивные инвестиции, которые будут больше, чем исключительно государственные инвестиции. Нам нужно разумно пользоваться нашими общественными средствами, государственными средствами и также добавлять к ним частные средства».

Он добавил, что 30% будет финансироваться через «зелёные» фонды. «Зелёные» фонды должны стать глобальными, работать и ориентироваться на частный сектор. Он добавил, что ЕС нужны «зелёные» частные инвесторы по всему миру.

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