Брюссель, 22 апреля 2021, 18:53 — REGNUM Частный сектор стран Евросоюза должен больше вкладывать в экологические программы, заявил 22 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе виртуального саммита по климату.
Он добавил, что 30% будет финансироваться через «зелёные» фонды. «Зелёные» фонды должны стать глобальными, работать и ориентироваться на частный сектор. Он добавил, что ЕС нужны «зелёные» частные инвесторы по всему миру.
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