Москва, , 19:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе Климатического саммита предложил международному сообществу целый ряд конкретных мер по сохранению климата, которые требуют объединения усилий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

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«Россия может предоставить и зарубежному бизнесу определенные преференции, если предприниматели готовы применять экологически чистые технологии в производстве», — отметил парламентарий.

При этом очевидно, что спасение природного многообразия, бережное отношение к ресурсам, защита планеты от загрязнения, предотвращение климатических катастроф — это глобальные проблемы, которые следует решать сообща всеми странами мира, отбросив политические разногласия, говорит депутат.

«Способны ли наши западные оппоненты перейти от слов к делу, унять свои амбиции и отказаться от методов недобросовестной конкуренции в сфере экологии — покажут их конкретные шаги», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что накануне в послании Федеральному собранию Путин указал на необходимость ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев отечественных предприятий за вред, нанесенный экологии.

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