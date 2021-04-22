История вопроса

Президент США Джозеф Байден 22 апреля, 2021 года созвал международный саммит по климату, участие в котором приняли лидеры более 40 стран, среди которых президент России Владимир Путин, а также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и Папа Римский Франциск. Ещё в конце января 2021 года, сразу после прихода к власти, Байден подписал новый указ о борьбе с изменением климата как в США, так и на международной арене. Его план включает работу по развитию экологичных технологий и инфраструктуры. Указ, в частности, объявляет вопрос изменения климата неотъемлемой частью американской внешней политики и национальной безопасности и подтверждает намерение Вашингтона развивать цели, заложенные в Парижском соглашении по климату, в частности, снижения количества выбросов в атмосферу в краткосрочной перспективе и доведения их до нуля к середине XXI века.