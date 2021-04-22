Кейптаун, 22 апреля 2021, 16:35 — REGNUM Объём выбросов ЮАР намерена к 2030 году снизить на 28%, заявил президент страны Сирил Рамафоса 22 апреля в ходе виртуального саммита по климату.
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Заявив о том, что передовые экономики должны помогать развивающимся странам бороться с изменениями климата, глава ЮАР сказал:
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