Либревиль, , 19:42 — REGNUM Увеличение биоразнообразия, сохранение зелёных насаждений — это вклад Габона в борьбу с климатическими изменениями на планете, заявил 22 апреля президент республики Али Бонго Ондимба в ходе виртуального саммита по климату.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин принимает участие в саммите по климату – все новости»

Отметив, что изменения климата касаются жителей всех стран, Ондимба заявил:

«В Габоне 88% территорий покрыто лесами. Мы хотим к 2030 году достичь 30% защищённых земель. И мы инвестируем в лесное хозяйство».

Кроме того, глава африканской страны указал на то, что страны связаны между собой, они влияют друг на друга.

ИА REGNUM). И здесь необходимо финансирование. И проводить такие встречи, чтобы можно было договариваться о кредитах». Ондимба «Африка — только один из континентов, который вносит свой вклад в глобальные выбросы. Но весь мир платит за это (за изменения климата — прим.). И здесь необходимо финансирование. И проводить такие встречи, чтобы можно было договариваться о кредитах».

Он призвал развитые страны участвовать в помощи Африке в её борьбе с климатическими изменениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросовет мобилизует $1 млрд на финансирование «зелёных» программ