Либревиль, 22 апреля 2021, 19:42 — REGNUM Увеличение биоразнообразия, сохранение зелёных насаждений — это вклад Габона в борьбу с климатическими изменениями на планете, заявил 22 апреля президент республики Али Бонго Ондимба в ходе виртуального саммита по климату.
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Отметив, что изменения климата касаются жителей всех стран, Ондимба заявил:
Кроме того, глава африканской страны указал на то, что страны связаны между собой, они влияют друг на друга.
Он призвал развитые страны участвовать в помощи Африке в её борьбе с климатическими изменениями.
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