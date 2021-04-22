Мехико, , 17:33 — REGNUM Мексика намерена использовать нефть только для внутренних нужд, заявил 22 апреля мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе виртуального саммита по климату.

Лопес Обрадор «Мы не будем экспортировать нефть-сырец и покупать бензин. Таким образом мы сможем избежать слишком большого использования ископаемого топлива. Также мы обновляем наши ГЭС, чтобы уменьшить использование углерода для производства электричества. Энергия, которая производится за счёт воды, — чистая и дешёвая. Поэтому мы решили, что будем заменять все турбины на новое оборудование, и это даст нам возможность использовать воду, которую мы получаем через дамбы».

Он добавил, что для этого Мексике не нужно строить новые дамбы. Таким образом будем минимизировано воздействие на природу.

Лопес Обрадор «В Мексике 450 тысяч человек из сельскохозяйственного сектора получают пять тысяч песо в месяц, чтобы сажать фруктовые и другие деревья на своей земле. Мы посадили 700 млн зелёных насаждений. И всего у нас будет посажен миллиард деревьев».

Он сказал, что эта программа будет расширена на юге Мексики. Это даст в итоге 1,2 млн рабочих мест. Власти Мексики помогают организовывать эту работу, причём не только в своей стране.

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