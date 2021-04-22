Сеул, 22 апреля 2021, 16:24 — REGNUM Корейский народ, столкнувшись с проблемой COVID-19, поставил себе задачу углеродной нейтральности в 2050 году, заявил 22 апреля президент Южной Кореи Мун Джэин в ходе виртуального саммита по климату.
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Он заявил, что Южная Корея в 2020 году скорректировала свои обязательства по снижению выбросов на 24,4% — по сравнению с выбросами 2017 года.
Он добавил, что Южная Корея прекращает финансирование всех предприятий, работающих на угле за границей.
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