Сеул, , 16:24 — REGNUM Корейский народ, столкнувшись с проблемой COVID-19, поставил себе задачу углеродной нейтральности в 2050 году, заявил 22 апреля президент Южной Кореи Мун Джэин в ходе виртуального саммита по климату.

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Он заявил, что Южная Корея в 2020 году скорректировала свои обязательства по снижению выбросов на 24,4% — по сравнению с выбросами 2017 года.

Мун Джэин «Это стало первой поправкой в этом году с нашей стороны. Мы к 2050 году решили добиться нулевых выбросов. Корея достигла пиковых выбросов парниковых газов в 2018 году. Но буквально за два года — в 2019 и в 2020 году — нам удалось понизить на десять процентов по сравнению с уровня 2018 года».

Он добавил, что Южная Корея прекращает финансирование всех предприятий, работающих на угле за границей.

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