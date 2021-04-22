Бразилиа, , 17:13 — REGNUM Бразилия производит меньше трёх процентов от общемирового количества выбросов в атмосферу, заявил 22 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе виртуального саммита по климату.

Болсонару «У нас один из лучших механизмов по энергопроизводству, потому что у нас много применяется чистого топлива, такого как этанол. У нас много используется возобновляемых источников. Мы совмещаем зелёные технологии с традиционными. Мы производим больше, используя меньше ресурсов».

Он отметил, что бразильское сельское хозяйство может «похвастаться своей устойчивостью».

Болсонару «Мы содержим 12% питьевой воды на земле. За последние 15 лет мы на 7,8 млрд тонн сократили выбросы в атмосферу углерода».

Он добавил, что к 2025 году Бразилия собирается уменьшить объём выбросов на 37%. Нулевых показателей по выбросам Бразилия намерена достичь к 2050 году.

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