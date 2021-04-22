Бразилиа, 22 апреля 2021, 17:13 — REGNUM Бразилия производит меньше трёх процентов от общемирового количества выбросов в атмосферу, заявил 22 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе виртуального саммита по климату.
Он отметил, что бразильское сельское хозяйство может «похвастаться своей устойчивостью».
Он добавил, что к 2025 году Бразилия собирается уменьшить объём выбросов на 37%. Нулевых показателей по выбросам Бразилия намерена достичь к 2050 году.
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