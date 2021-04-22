Анкара, , 17:56 — REGNUM Турция — один из мировых лидеров по использованию возобновляемых источников энергии, заявил 22 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе виртуального саммита по климату.

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Говоря о планах Анкары по снижению отрицательного влияния на экономику, Эрдоган заявил:

«Мы ожидаем снижения воздействия парниковых газов на 21% к 2030 году. 52% наших энергоносителей основаны на возобновляемых источниках энергии. Сюда входит и гидроэнергетика. Мы являемся одним из лидеров в Европе и девятыми по этим показателям в мире».

Турция, добавил Эрдоган, повысила уровень утилизации вредных веществ до 60%.

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