Анкара, 22 апреля 2021, 17:56 — REGNUM Турция — один из мировых лидеров по использованию возобновляемых источников энергии, заявил 22 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе виртуального саммита по климату.
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Говоря о планах Анкары по снижению отрицательного влияния на экономику, Эрдоган заявил:
Турция, добавил Эрдоган, повысила уровень утилизации вредных веществ до 60%.
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