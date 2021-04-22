Оттава, , 16:49 — REGNUM Канада собирается достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, заявил 22 премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе виртуального саммита по климату.

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Поблагодарив американского президента Джо Байдена за организацию саммита по климату, канадский лидер заявил о важности борьбы с изменениями климата, которую страны должны вести совместно.

Отметив, что борьба с коронавирусом очень важна, он сказал:

Трюдо «Нет вакцины против изменения планеты. <…> Мы собирались на 30% уменьшить к 2030 году объём выбросов по сравнению с 2005 годом».

Он отметил, что в декабре 2020 года Канада укрепила план по климату и собралась ещё дальше уменьшить выбросы.

Трюдо «Наша новая цель на 2030 год — это уменьшение объёма выбросов по сравнению с 2005 годом на 40−45%».

Он добавил, что к 2050 году Канада собирается достичь «нулевых выбросов».

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