Оттава, 22 апреля 2021, 16:49 — REGNUM Канада собирается достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, заявил 22 премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе виртуального саммита по климату.
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Поблагодарив американского президента Джо Байдена за организацию саммита по климату, канадский лидер заявил о важности борьбы с изменениями климата, которую страны должны вести совместно.
Отметив, что борьба с коронавирусом очень важна, он сказал:
Он отметил, что в декабре 2020 года Канада укрепила план по климату и собралась ещё дальше уменьшить выбросы.
Он добавил, что к 2050 году Канада собирается достичь «нулевых выбросов».
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