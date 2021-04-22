Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Во время онлайн-саммита по климату, который проходит 22 апреля по инициативе Соединенных Штатов, президент Франции Эммануэль Макрон был прерван на полуслове, а президент РФ Владимир Путин выведен на экран без предупреждения.

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По непонятной причине Путин был выведен на экран раньше обозначенного времени, в то время, когда речь держал президент Франции. Это что привело к неловкой паузе.

После того, как Путин закончил свое выступление, госсекретарь США Энтони Блинкен принес извинения за технический сбой и вновь передал слову Макрону.

Напомним, что данный саммит является первыми масштабными международными переговорами с участием Байдена в качестве президента США. Кроме того, США 19 февраля вернулись в Парижское соглашение по климату, из которого вышли при предыдущем президенте Дональде Трампе.