Вашингтон, 22 апреля 2021, 17:14 — REGNUM Во время онлайн-саммита по климату, который проходит 22 апреля по инициативе Соединенных Штатов, президент Франции Эммануэль Макрон был прерван на полуслове, а президент РФ Владимир Путин выведен на экран без предупреждения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин принимает участие в саммите по климату – все новости»
По непонятной причине Путин был выведен на экран раньше обозначенного времени, в то время, когда речь держал президент Франции. Это что привело к неловкой паузе.
После того, как Путин закончил свое выступление, госсекретарь США Энтони Блинкен принес извинения за технический сбой и вновь передал слову Макрону.
Напомним, что данный саммит является первыми масштабными международными переговорами с участием Байдена в качестве президента США. Кроме того, США 19 февраля вернулись в Парижское соглашение по климату, из которого вышли при предыдущем президенте Дональде Трампе.