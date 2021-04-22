Анкара, , 17:48 — REGNUM Турция активно борется с изменениями климата и за чистоту окружающей среды, заявил 22 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе виртуального саммита по климату.

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Поблагодарив американского президента Джо Байдена за приглашение на саммит, турецкий лидер отметил, что Турция оказалась под сильным отрицательным воздействием в связи с ухудшением экологической ситуации.

Говоря о мерах, которые в стране принимаются по улучшению экологической ситуации, Эрдоган сказал:

«Пять миллиардов саженцев были высажены за последние несколько лет. Таким образом угодья достигли 23 миллионов гектар — угодья, покрытые лесами».

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