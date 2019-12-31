В 2019 году Рязанская область стала локомотивом в вопросе обязательного повсеместного тестирования учащихся на наркотики. Региональные власти также заявили о полном решении проблем с обманутыми дольщиками, но не смогли отстоять институт культуры. В обзоре ИА REGNUM — главные события года.

Флаг Рязанской области

На стороне закона

Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново чуть было не оказался под угрозой заточения между элитными коттеджами. В достопримечательном месте «Есенинская Русь» по заявлению двух собственников домовладений суд изменил границы музея-заповедника. При том, что в 2018 году границы были зарегистрированы в Государственном кадастре недвижимости (что означало запрет на выдачу разрешений для строительства коттеджей на этой территории), в зоне охраняемого ландшафта земельные участки оказались в частной собственности.

A.Savin Дом Сергей Есенина в селе Константиново

Читайте об этом: Есенинская Русь в опасности? Суд изменил охранные границы музея-заповедника

К спасению достопримечательного места активисты решили привлечь Генпрокуратуру. Эксперты ОНФ тогда заявили, что чьё-то лоббистское контрнаступление ставит под угрозу сам факт существования достопримечательного места. Общественники не моли получить точную информацию о количестве выданных разрешений на строительство коттеджей в «Есенинской Руси». Точку в деле поставил Верховный суд РФ. Он отменил решение Рязанского областного суда от 23 мая 2019 года и отказал заявителям в удовлетворении исковых требований к правительству Рязанской области. Теперь застройщики не смогут легализовать свои постройки.

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К концу 2019 года в регионе практически решили проблему обманутых дольщиков. Те недострои, которые выявили в 2017 году, когда команда губернатора Николая Любимова приступила к решению проблем обманутых граждан, завершили. Два оставшихся многоквартирных дома компаний-застройщиков «Альфа Рязань» и «Инжстрой», которые были выявлены гораздо позже, будут достраиваться за счёт средств федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и региона.

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Медицинский карт-бланш

Самой обсуждаемой медицинской новостью из Рязани стало обязательное тестирование школьников и студентов на употребление наркотиков. Региональный проект, первый в России, предусматривает ежегодные профосмотры подростков начиная с 13 лет с согласия родителей или самих учащихся при достижении ими 15 лет.

«Мы делаем очень серьёзный и смелый шаг для того, чтобы помочь нашим детям и подросткам на ранних этапах побороть зависимость. Это решение очень важно и обязательно даст хороший эффект. Я глубоко убежден, что мы на правильном пути, мы можем не только помочь детям, но и спасти многие жизни», — отметил губернатор Николай Любимов.

За год тестирование прошли более 18 тысяч человек, выявлено 14 наркозависимых. Глава региона также сдал анализы на наркотики, планируется, что его примеру последуют все госслужащие региона.

Mil.ru В медицинской лаборатории

Читайте об этом: Рязанских госслужащих проверят на наркотики

Летом 12 врачей и 20 медсестёр хирургического отделения Областной детской клинической больницы им. Н. В. Дмитриевой в Рязани написали заявления на увольнение по собственному желанию. Медики заявили о «некомпетентности» нового заведующего отделением. После скандала в лечебном учреждении провели проверку и на спорную должность назначили другого специалиста.

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После скандала: в рязанской ОДКБ назначили нового завотделением хирургии

В 2019 году в регионе впервые провели несколько сложнейших хирургических операций. Причём некоторые из них уникальны и по меркам мирового опыта. Успешно проводят врачи эндоскопические операции на суставах, сердце, сосудах. За год работы службы донорства и трансплантации в Рязанской области медики провели 12 пересадок органов: десять пациентов получили новые почки, двое — печень.

Читайте об этом: В Рязани хирурги спасли безнадёжного пациента

В Рязани врачи выполнили 12 операций по трансплантации органов

В 2019 году Рязанская область закупила рекордное количество медоборудования. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» из федерального бюджета в регион поступило около 1,2 млрд рублей, заключены контракты на поставку 46 единиц техники. Завершено строительство нового здания больницы скорой помощи, которая примет первых пациентов уже в марте 2020 года.

Minzdrav.ryazangov.ru Больница. Рязань

Читайте об этом: В Рязанской области закупили рекордное количество медоборудования

Рязанский губернатор назвал дату открытия больницы скорой помощи

Нужная и не нужная культура

В августе Рязань принимала II Международный форум древних городов. Делегации из более чем 30 стран мира обсудили лучшие мировые практики сохранения и приумножения древней и современной культуры, архитектуры и уникальных особенностей городов с древней историей. Форум проходил в Год театра в России, так что большая часть культурной программы форума была посвящена этому искусству. И Рязань на время стала большой фестивальной площадкой с посольствами, театральными сценами под открытым небом, мастер-классами и дискуссионными площадками. Фестиваль проводился по инициативе губернатора Рязанской области Николая Любимова под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства иностранных дел РФ и Министерства культуры России.

Читайте об этом: В Рязани обсудили вопросы изучения социокультурной среды древних городов

В декабре в Рязани прошёл I Международный фортепианный конкурс русской музыки. Он был посвящён исключительно музыке русских композиторов, включая сочинения современных авторов. Отборочные туры состязания проходили в 13 городах мира. По результатам испытаний до творческих состязаний было допущено 49 пианистов из десяти стран мира. Специально для конкурса для рязанской филармонии региональное правительство приобрело концертный рояль Steinway & Sons стоимостью более 14 млн рублей.

Kkt.ryazangov.ru На I Международном конкурсе русской фортепианной музыки

Читайте об этом: I Международный фортепианный конкурс русской музыки завершился в Рязани

Культурной потерей года можно назвать закрытие Рязанского филиала Московского государственного института культуры. Это решение принял головной вуз. Официальной причиной закрытия института стало неудовлетворительное состояние здания, в котором он расположен. Строение, как утверждают в вузе, представляет угрозу для жизни студентов, преподавателей, а также прохожих.

Читайте об этом: Разгром рязанского института культуры

В головном вузе объяснили закрытие Рязанского филиала института культуры

В региональном Роспотребнадзоре не выявили претензий к зданию, по заключению специалистов в нём можно находиться и работать.

Читайте об этом: Рязанский Роспотребнадзор оценил состояние здания института культуры

Студенты и преподаватели собирали подписи, обращались к региональным властям и президенту страны. Однако весь педсостав уволили, обучающимся предложили перевестись в головной вуз. Первый семестр занятия шли в родных стенах, но с 2020 года двери института будут закрыты. Приказ о ликвидации филиала был опубликован 15 октября за подписью врио министра культуры.

Новогодняя столица — 2020

В январе 2019 года Рязань получила титул «Новогодней столицы 2020». Весь год разрабатывался план мероприятий, предприятия готовили сувенирную продукцию, кулинары разрабатывали уникальные угощения. Для фестиваля «Катай, Рязань!», организатором которого выступило Федеральное агентство по туризму, даже завезли снег из Москвы — аномально тёплая погода оставила жителей области без главного зимнего атрибута. Символический кубок эстафеты «Новогодняя столица России» торжественно передали Рязани в Якутске местный повелитель холода Чысхаан с Оймякона и Дед Мороз из Великого Устюга.

Читайте об этом: Символ «Новогодней столицы» передан Рязани

Рязань преобразили новогодние площадки, установили различные фото-зоны и арт-объекты, а 7 декабря начали первыми в мире отмечать Новый год. На главной площади города установили сцену, к которой прошествовали десятки Дедов Морозов. Старинные герои сказок Забава Путятишна, Авдотья Рязаночка, Рязанский Косопуз и Евпатий Коловрат, а также руководители города и области встретили парад, поздравили зрителей с праздником. Однако после нескольких призывов «Ёлочка, гори!» огни на новогоднем дереве так и не засияли — гирлянд вообще там не было, поскольку установку самой ёлки закончили буквально за несколько минут до начала мероприятия.

Admrzn.ru Рязань

Потом уже на своей странице в социальной сети мэр города Елена Сорокина объяснила, что ёлка на площади Ленина — оказывается, центральная, а главная городская в 2019 году всё-таки на Лыбедском бульваре, и она-то как раз зажглась в тот день. И вообще, Рязань это сказка, а в сказке «тёмные силы всегда мешают добрым». «Неподдающуюся» ёлку зажгли через неделю, а администраторы официальной страницы Рязанской области в социальной сети включили инцидент в список событий года. По результатам народного голосования — новогодняя ошибка лидирует в опросе. Праздничные мероприятия продлятся до 7 января 2020 года.

Читайте об этом: Рязань первая в мире начала праздновать Новый год

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