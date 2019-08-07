Рязань, , 16:41 — REGNUM

Уникальную операцию провели сосудистые хирурги Рязанской областной клинической больницы. Пациенту с хронической почечной недостаточностью и хроническим заболеванием вен соединили протезом подвздошную артерию и нижнюю полую вену и вывели протез на бедро. Такие случаи единичны в мировой практике, а в регионе подобное хирургическое вмешательство выполнили впервые, сообщили 7 августа в пресс-службе рязанского минздрава.

В 2016 году рязанцу потребовался гемодиализ — очищение крови с помощью специального аппарата, «искусственной почки». Но хроническое заболевание вен не позволяло провести эту процедуру, и тогда медики установили в брюшной полости пациента катетер, который три года справлялся с поставленной задачей. Однако со временем и этот вариант пришлось переделывать. У мужчины обследовали все центральные и периферические вены. Оказалось, что единственная пригодная для лечения вена находится в животе пациента. Хирурги приняли решение соединить протезом подвздошную артерию и нижнюю полую вену. Этот протез вывели на бедро мужчины — теперь диализное лечение можно получать в полной мере.

В Рязанской области диализная служба работает в восьми медицинских учреждениях. По данным региональной нефрологической службы в 2018 году за консультациями к медикам обратилось 6,5 тысячи человек.