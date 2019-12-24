Рязань, 24 декабря 2019, 17:04 — REGNUM Свыше 20 семей обманутых дольщиков — участники долевого строительства ЖК «Аэробус» — получили ключи от новых квартир в Рязани 24 декабря. По словам главы региона Николая Любимова, это последний объект из числа выявленных в 2017 году, когда команда губернатора приступила к решению проблем обманутых граждан, сообщает пресс-служба правительства области.
Долгострой ЖК «Аэробус» сдан в эксплуатацию, всего 129 закрытых договоров. Губернатор отметил, что решение по этому объекту приходилось принимать нестандартно и он лично просил поддержки у главы Сбербанка Германа Грефа. В регионе осталось ещё два долгостроя, которые были выявлены после 2017 года, ситуацию по каждому глава региона держит на личном контроле.
Проблему оставшихся 400 дольщиков будут решать вместе с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства.