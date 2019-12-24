Рязань, , 17:04 — REGNUM Свыше 20 семей обманутых дольщиков — участники долевого строительства ЖК «Аэробус» — получили ключи от новых квартир в Рязани 24 декабря. По словам главы региона Николая Любимова, это последний объект из числа выявленных в 2017 году, когда команда губернатора приступила к решению проблем обманутых граждан, сообщает пресс-служба правительства области.

Долгострой ЖК «Аэробус» сдан в эксплуатацию, всего 129 закрытых договоров. Губернатор отметил, что решение по этому объекту приходилось принимать нестандартно и он лично просил поддержки у главы Сбербанка Германа Грефа. В регионе осталось ещё два долгостроя, которые были выявлены после 2017 года, ситуацию по каждому глава региона держит на личном контроле.

«Работа эта крайне тяжелая, поскольку никто из мошенников до сих пор не понёс ответственность и наказание. Разрешения на строительство домов выдавали на всех законных основаниях. А те, кому выдали эти разрешения, людей потом обманывали. Тем не менее, мы с проблемой дольщиков справились», — подчеркнул Николай Любимов.

Проблему оставшихся 400 дольщиков будут решать вместе с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства.