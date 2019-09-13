Рязань, , 17:50 — REGNUM Рязанский филиал Московского Государственного института культуры опубликовал на своём официальном сайте санитарно-эпидемиологическое заключение регионального Роспотребнадзора. У проверяющей организации отсутствуют претензии к зданию, в нём можно находиться и работать.

Согласно документу, заявителем выступил головной вуз. Здание филиала на улице Ленина в Рязани соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в части требований к микроклимату производственных помещений, естественному, искусственному и совмещённому освещению, требованиям к персональным ЭВМ и организации работы. Документ выдан взамен заключения от 2009 года и подписан главным санитарным врачом Рязанской области Ларисой Сараевой 9 сентября 2019 года.

ИА REGNUM рассказывало о противостоянии Рязанского филиала руководству головной образовательной организации. В Москве решили ликвидировать региональный вуз, поскольку в соответствии с заключением о техническом состоянии строительных элементов и конструкций историческое здание якобы находится в критическом состоянии. В Рязани считают, что достаточно провести хороший ремонт.

Первый семестр студенты проучатся дома, а в феврале 2020 года должны перевестись в столицу, если пожелают продолжить обучение.

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