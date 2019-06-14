Есенинская Русь в опасности? Суд изменил охранные границы музея-заповедника

Рязань, , 15:20 — REGNUM Государственный музей-заповедник Есенина оказался под угрозой стать куцым островком в окружении элитных коттеджей. Власти Рязанской области в попытках исполнить поручение президента Владимира Путина терпят поражение в суде, собственники земель, прилегающих к заповеднику, продолжают судиться, общественники бьют тревогу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

23 мая Рязанский областной суд признал недействующим постановление правительства Рязанской области от 26 февраля 2019 года, которым были внесены изменения в другой документ — постановление об утверждении границ государственного музея-заповедника С.А.Есенина. Речь идет об утверждении границ зон охраны в виде координат поворотных точек. Решение было принято по иску двух частных лиц — собственников земельных участков, попавших в охранную зону заповедника. Общественники уверены, что это решение суда открывает широкие возможности для застройки коттеджами всего высокого берега Оки.

С заявлением в Рязанский областной суд обратились двое истцов — собственников земельных участков в селе Окаемово и в селе Федякино. Поводом к иску стало принятие постановления правительства Рязанской области 26 февраля 2019 года, которым были изменены границы охраняемой зоны, в результате чего в зону охраняемого природного ландшафта — где ограничена хозяйственная деятельность, в том числе строительство — попали земельные участки, принадлежащие истцам.

Согласно документам суда, речь идет об участках с кадастровыми номерами 62:13:073101:316 (с. Окаемово) и 62:13:1 010 201:363 (с. Федякино). О первом участке сведения в публичной кадастровой карте отсутствуют. Площадь второго участка, согласно открытым данным, составляет 1 тыс. 443 кв. м, кадастровая стоимость участка — 253 тыс. 780,41 руб. Разрешенное использование этого участка — для ведения личного подсобного хозяйства, что формально позволяет построить на участке жилой дом (не разделенный на отдельные квартиры и не более трех этажей), а также хозпостройки. Участок был поставлен на кадастровый учет в сентябре 2017 года, то есть до выхода оспоренного владельцем постановления правительства региона.

В пользу удовлетворения иска выступила не только прокуратура, но и представитель заинтересованного лица администрации МО Рыбновский муниципальный район. Против в суде выступили представитель правительства Рязанской области и представитель Госинспекции по охране объектов культурного наследия.

В результате рассмотрения дела суд пришел к выводу — иск обоснован. Как выяснилось в суде, при принятии постановления правительство Рязанской области нарушило порядок изменения границ зон охраны границ заповедника: должен был быть разработан новый проект зон охраны, он должен был пройти согласование в Министерстве культуры РФ. Выяснилось также, что при принятии документа государственная историко-культурная экспертиза проекта зон охраны не проводилась.

23 мая суд принял решение удовлетворить иск о признании недействующим постановления правительства Рязанской области от 26.02.2019 №41 — с момента его принятия.

Пока решение суда в силу не вступило, а потому есть вероятность, что оно будет обжаловано в судебную коллегию по административным делам Верховного суда РФ.

Между тем, решение суда, а также позиция прокуратуры и администрации района в данном вопросе вызвало негодование представителей Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК). Активисты уверены: решение суда крайне опасно и фактически ставит под угрозу застройки «весь высокий берег Оки и вообще все есенинские просторы».

Как сообщало ИА REGNUM, борьба рязанских градозащитников за охранный статус земель государственного музея-заповедника С.А.Есенина длится уже несколько лет. В 2016 году президент РФ Владимир Путин дал перечень поручений по вопросам сохранения и развития Государственного музея-заповедника С.А.Есенина, был разработан план-график исполнения поручений президента.

В 2018 году границы зоны охраны музея-заповедника Сергея Есенина были зарегистрированы в Государственном кадастре недвижимости, что означало запрет на выдачу разрешений для строительства коттеджей на этой территории. Однако в 2018—2019 годах стало известно о том, что земельные участки в зоне охраняемого ландшафта находятся в частной собственности — местные СМИ в числе желающих жить в элитном поселке называли родственников ряда высокопоставленных политиков и чиновников. О том, кто выдавал разрешение на строительство всем желающим, говорили и региональные власти, пытавшиеся навести порядок в этой сфере.

«Мы возбудили дела об административном правонарушении, и суд признал виновной администрацию Рыбновского района за незаконно выданные разрешения на строительство в зоне охраняемого природного ландшафта. Было 37 судебных дел. По каждому из них был наложен штраф в размере 100 тыс. рублей. Таким образом, действия должностных лиц администрации Рыбновского района привели не только к причинению вреда культурному наследию, но и бюджет не самого богатого муниципального образования в России пострадал на 3,7 млн рублей», — заявлял в начале 2019 года в беседе с изданием YA62.ru начальник инспекции по охране культурного наследия Денис Зайцев.