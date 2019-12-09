Рязань, , 11:30 — REGNUM Победителей I Международного фортепианного конкурса русской музыки объявили в Рязани. На церемонии закрытия выступили лауреаты первых премий в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

В младшей группе (12 — 18 лет) первое место завоевал Сергей Давыдченко из Ростова-на-Дону. Победителем в старшей группе (19 — 30 лет) стал Александр Кашпурин из Санкт-Петербурга.

В церемонии закрытия конкурса участвовали член Совета Федерации ФС РФ Игорь Морозов, художественный руководитель I Международного фортепианного конкурса русской музыки, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России Юрий Богданов, председатель жюри конкурса профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист России Владимир Овчинников.

«Чувство гордости от того, что всё произойдёт на Рязанской земле, возникло сразу, как только оформилась идея. Понимание того, с какими людьми нас ждала встреча, дополнило гордость восхищением. Но слов, описывающих то, что в результате получилось, подобрать невозможно. Здесь нужна именно музыка, живая, яркая, искренняя. Как раз та, которую создавали вы все эти дни», — обратился к победителям и зрителям церемонии награждения губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Отборочные туры конкурса проходили в 13 городах мира. По результатам испытаний до творческих состязаний было допущено 49 пианистов из России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии, США.