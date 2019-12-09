Рязань, 9 декабря 2019, 11:30 — REGNUM Победителей I Международного фортепианного конкурса русской музыки объявили в Рязани. На церемонии закрытия выступили лауреаты первых премий в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.
В младшей группе (12 — 18 лет) первое место завоевал Сергей Давыдченко из Ростова-на-Дону. Победителем в старшей группе (19 — 30 лет) стал Александр Кашпурин из Санкт-Петербурга.
В церемонии закрытия конкурса участвовали член Совета Федерации ФС РФ Игорь Морозов, художественный руководитель I Международного фортепианного конкурса русской музыки, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России Юрий Богданов, председатель жюри конкурса профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист России Владимир Овчинников.
Отборочные туры конкурса проходили в 13 городах мира. По результатам испытаний до творческих состязаний было допущено 49 пианистов из России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии, США.