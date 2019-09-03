3 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

В памяти всплывают недавние события в г. Ярославле, где общественность города и властные структуры встали на защиту своего театра от непродуманных действий Министерства культуры. Невольно возникает всё больше вопросов к ведомству, которое не находит себе лучшего занятия, чем попытаться провести объединение Российской государственной и Российской национальной библиотеки, Александринского театра в Петербурге с Ярославским драматическим театром им. Федора Волкова.

Александр Мазурицкий, , 10:09 — REGNUM Печальная новость в День знаний пришла из Московского государственного института культуры — 26 августа решением Учёного совета вуза был ликвидирован Рязанский филиал Московского государственного института культуры. Попытался связаться с бывшими коллегами. Что удалось узнать: здание вуза находится в аварийном состоянии. Учредитель — Министерство культуры — не выделило необходимые и щедро обещанные средства для ремонта здания. Заниматься в здании стало небезопасно для студентов. Все нынешние студенты вуза будут завершать обучение в помещении МГИК, в Химках. О преподавателях, естественно, никто и не подумал: как они будут трудоустроены, мало волнует как учредителя, так и руководство головного вуза. Правда, надо быть объективным, ректор МГИК на словах обещал для преподавателей «солидные компенсации».

Культурное уничтожение против культурной политики .freeimages.com

Казалось бы, рядовое событие. Да мало ли за последние годы позакрывали филиалов вузов, которые как грибы стали появляться в так называемые лихие девяностые, когда вузы, лишённые нормального финансирования и поставленные на грань выживания, стали открывать свои филиалы в различных регионах. Только к Рязанскому филиалу МГИК данная ситуация не имеет никакого отношения. Дело в том, что он был создан ещё в 1980 году и к 90-м годам превратился в солидный вуз, пользующийся авторитетом в различных регионах страны. За годы своего существования филиал подготовил свыше 9000 специалистов для учреждений культуры и искусства Российской Федерации.

С первых дней своего существования филиал был размещён в роскошном четырёхэтажном здании областной партийной школы, расположенной в самом центре города, на Театральной площади. В настоящее время здание является объектом федеральной собственности, а также объектом культурного наследия регионального значения.

Среди сильнейших направлений деятельности вуза изначально было народно-художественное творчество и библиотечное дело. Контингент студентов филиала насчитывал до 1800 человек из более чем сорока регионов РФ. С течением времени были открыты многие направления обучения. Так, впервые в регионе появилась возможность обучаться хореографическому искусству, широкую популярность и признание профессионального сообщества России получило направление дизайна. Сегодня студенты-дизайнеры — многократные победители самых престижных дизайнерских конкурсов. На заочном отделении филиала обучались библиотекари не только из Рязанской области, но и из Подмосковья, Владимирской, Тульской, Тамбовской, Архангельской и целого ряда других областей. Востребованным остаётся направление обучения социально-культурной деятельности. За годы работы в вузе был собран квалифицированный преподавательский состав. И вот теперь всё. Учредители, Минкульт и МГИК — отказали филиалу в существовании.

Трудно охарактеризовать действия учредителя и нынешнего руководства МГИК. Как можно уничтожать то, что не вами создавалось? Как можно одним росчерком пера ликвидировать вуз, который на протяжении многих лет имел заслуженный авторитет в профессиональной среде. Более того, в 2016 году Рязанский филиал успешно прошел аккредитацию, дающую право на подготовку бакалавров до 2022 года. 30 августа 2019 года завершилась плановая проверка Рособрнадзора, замечания которой носят рабочий характер и не поднимают вопрос о ликвидации данного учебного заведения.

Тучи над институтом стали сгущаться ещё раньше. 13 декабря 2018 информационное агентство «МедиаРязань» опубликовало следующую информацию:

«…Министерство культуры и туризма Рязанской области опровергло предположение о закрытии Рязанского филиала Московского института культуры. Соответствующий вопрос задали на странице губернатора Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте» во время «прямой линии» 13 декабря. Параллельно с ответами главы региона в эфире телекомпании «Край Рязанский» на сообщения граждан реагировали органы исполнительной власти. В отношении возможного закрытия Рязанского филиала МГИК Рязанский минкульт написал: «Подобной информации от руководства Московского государственного института культуры нет. Наоборот, с 3 декабря в Рязанском филиале представлен и приступил к работе новый руководитель — Александр Сергеевич Трушин».

Что же произошло в вузе 3 декабря 2019 г. В этот день ректор Московского государственного института культуры А.С. Миронов на общем собрании преподавателей и сотрудников вуза, представляя нового директора филиала, уверенно заявил, что филиал нужен стране и МГИКу, и заверил присутствующих, что головной вуз будет оказывать помощь и поддержку своему филиалу.

Как известно из неофициальных источников, Министерство культуры планировало выделение средств на ремонт здания вуза. Об этом свидетельствует и информация Рязанского информационного агентства 7 info от 19 января 2019 года, опубликованная со ссылкой на ГТРК «Ока»:

"В Рязанском филиала Московского государственного института культуры в ближайшее время будет проведён масштабный ремонт. По словам директора филиала вуза Александра Трушина, «сейчас начинается эпоха возрождения института культуры в Рязанском регионе». Деньги на ремонт здания выделяет Министерство культуры РФ. На них не только отремонтируют помещения, но и закупят новую технику, например, современный свет для сцены. Как отмечают в сюжете тележурналисты, после ремонта филиал станет ещё более востребован не только у жителей Рязанщины, но и у абитуриентов из других регионов».

Что же произошло дальше? В июне этого года в вуз приезжала из Москвы комиссия, чтобы дать оценку состоянию здания вуза. Автору данной статьи неизвестно решение этой комиссии. Но что-то в планах Минкульта явно поменялось. Возможно, было принято решение о перенаправлении средств на другие нужды. Но какие бы ни были причины перепрофилирования средств, более чем уверен, что министерские чиновники в этот момент меньше всего думали о судьбах заслуженного учебного заведения, о его студентах и педагогах. Видимо, так называемый учредитель дал отмашку руководству МГИК, и Учёный совет вуза в экстренном порядке принял решение о закрытии филиала.

Ликвидация Рязанского филиала наносит серьёзный урон не только культуре Рязанской области, но и культуре других регионов Российской Федерации, жители которых обучались в этом вузе. Неоценим вклад региональных вузов культуры в развитие отечественной культуры. Не надо забывать и о том, что с самодеятельных художественных коллективов, которыми руководили выпускники вузов культуры, начинался будущий творческий путь многих актёров, режиссёров, хореографов. Очень жаль, что учредитель не понимает этого.

Рязанский филиал МГИК имеет хорошую репутацию. Студенты и преподаватели вуза хорошо зарекомендовали себя в художественно-творческой и концертной деятельности не только в регионе, но и за его пределами. Остаётся надеяться на то, что общественность города и региональные органы власти не останутся безучастными к судьбе своего вуза, который в 2020 году должен был бы отметить свой 40-летний юбилей. Тем более что в памяти всплывают недавние события в г. Ярославле, где общественность города и властные структуры встали на защиту своего театра от непродуманных действий Министерства культуры. Невольно возникает всё больше вопросов к ведомству, которое не находит себе лучшего занятия, чем попытаться провести объединение Российской государственной и Российской национальной библиотеки, Александринского театра в Петербурге с Ярославским драматическим театром им. Федора Волкова. И Рязань может стать ещё одним звеном в цепи непродуманных действий Министерства культуры.