Рязань, , 17:05 — REGNUM Критическое состояние здания на улице Ленина, в котором располагается Рязанский филиал, стало главным аргументом в пользу закрытия вуза, заявили в Московском государственном институте культуры. Строение, как утверждают в вузе, представляет угрозу для жизни студентов, преподавателей, а также прохожих. Единственным способом избежать трагических последствий назвали остановку функционирования филиала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Головной вуз располагает заключением о техническом состоянии строительных элементов и конструкции исторического здания. По этим данным состояние кровли, стропильной системы и чердачных перекрытий требует полной замены. Износ деревянных перекрытий над спортивным и актовым залом достигает почти 100%. В условиях наступающей зимы существует реальная опасность обрушения кровли под весом снега и льда, что, в свою очередь, может привести к обрушению межэтажных перекрытий, повреждению электропроводки, короткому замыканию и пожару, уточнили в пресс-службе МГИК. К тому же от здания отлетают крупномерные элементы декора и фасадной штукатурки, а вплотную к филиалу примыкает пешеходный переход.

Как сообщало ИА REGNUM, о закрытии филиала стало известно в первый учебный день 2 сентября 2019 года. Активисты создали петицию против ликвидации вуза, которую подписали уже 2,9 тысячи человек. При этом в Рязани не считают, что состояние здания настолько критично. Руководство филиала уверено, что затраты на ремонт не составят колоссальных сумм.

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