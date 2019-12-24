Рязань, , 12:32 — REGNUM Тестирование на употребление наркотиков пройдут все госслужащие Рязанской области. На это рассчитывает глава региона Николай Любимов. Сам губернатор также сдал необходимые анализы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Об итогах первого этапа тестирования губернатор рассказал журналистам 23 декабря на пресс-конференции для представителей СМИ и блогеров. Кроме главы региона дали согласие на участие в проекте и прошли эту процедуру все сотрудники аппарата правительства Рязанской области. Результаты тестирования госслужащих пока не известны.

«Я тоже прошёл эту процедуру, и в себе я уверен точно. Госслужащих мы проверяем, потому что они принимают ответственные решения, от которых очень многое зависит в регионе. Надо начинать с себя и показать пример молодёжи. Рассчитываем, что в ближайшее время тестирование пройдут все госслужащие региона», — сказал Николай Любимов.

Региональный пилотный проект по проведению углублённых профилактических осмотров школьников и студентов на употребление наркотиков стартовал в Рязанской области в ноябре 2019 года. Тестирование прошли более 18 тысяч человек, выявлено 14 наркозависимых, с которыми проводится всесторонняя реабилитационная работа.