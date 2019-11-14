Рязань, , 17:28 — REGNUM Верховный суд РФ поддержал позицию рязанских властей в деле о застройке достопримечательного места «Есенинская Русь». Об этом написал губернатор Рязанской области Николай Любимов 14 ноября на своей странице в социальной сети. Застройщики не смогут легализовать свои постройки.

Верховный суд России отменил решение Рязанского областного суда от 23 мая 2019 года и отказал заявителям в удовлетворении исковых требований к правительству Рязанской области.

«Что это значит? Во-первых, застройщики не смогут легализовать свои незаконные постройки в охранных зонах. Во-вторых, утверждённые нами границы Государственного музея-заповедника Сергея Есенина и все охранные зоны остаются неизменными. Напомню, что ряд заявителей обратился в суд с требованием признать незаконным постановление Правительства Рязанской области по установлению координат этой территории. Областной суд позицию заявителей поддержал. Мы направили в Верховный суд апелляционную жалобу. Сегодня она была удовлетворена», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2019 года Рязанский областной суд принял решение об отмене утверждённых границ зон охраны Государственного музея-заповедника С. А. Есенина в виде координат поворотных точек. Заповедная зона могла оказаться под угрозой массовой застройки.

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