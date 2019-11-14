Рязань, 14 ноября 2019, 17:28 — REGNUM Верховный суд РФ поддержал позицию рязанских властей в деле о застройке достопримечательного места «Есенинская Русь». Об этом написал губернатор Рязанской области Николай Любимов 14 ноября на своей странице в социальной сети. Застройщики не смогут легализовать свои постройки.
Верховный суд России отменил решение Рязанского областного суда от 23 мая 2019 года и отказал заявителям в удовлетворении исковых требований к правительству Рязанской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2019 года Рязанский областной суд принял решение об отмене утверждённых границ зон охраны Государственного музея-заповедника С. А. Есенина в виде координат поворотных точек. Заповедная зона могла оказаться под угрозой массовой застройки.
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