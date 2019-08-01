Рязань, , 12:26 — REGNUM

Исполняющим обязанности заведующего хирургическим отделением рязанской Областной детской клинической больницы стал Олег Ларькин. Его назначила на эту должность администрация больницы после встречи протестующих врачей с представителями комиссии, возглавляемой министром здравоохранения Рязанской области Андреем Прилуцким.

Сотрудники отделения отозвали свои заявления об увольнении, при этом в министерстве здравоохранения говорят только о семи случаях отставки, сообщает Рязанский городской сайт. Глава областного минздрава дал поручение главному внештатному специалисту-хирургу ведомства Владимиру Юдину совместно с Олегом Ларькиным разработать план по повышению качества работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько медицинских работников написали заявления об увольнении по собственному желанию. Причиной называли некомпетентность завотделения Романа Попова.

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